Bruselas descarta bloquear a Shein en la UE pese a la ofensiva de Francia

La Comisión Europea aseguró este jueves que no tiene intención de suspender a nivel europeo la actividad de Shein. Esta respuesta viene depués de que el Gobierno francés iniciara un procedimiento para restringir temporalmente su web en Francia a causa de las ventas de muñecas sexuales de aspecto infantil.

Los ministros franceses de Economía, Roland Lescure y de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales, Anne Le Henanff, enviaron una carta a Bruselas instando a adoptar “medidas provisionales” y a abrir una investigación “sin demora” contra la compañía. Francia dio además a Shein un plazo de 48 horas para demostrar que sus contenidos cumplen con la legislación nacional, en el marco de una investigación judicial sobre la presunta venta de muñecas sexuales con apariencia de menores.

Desde Bruselas, el portavoz de política digital de la Comisión, Thomas Regnier, recordó que la institución mantiene abierta una investigación sobre Shein por la venta de productos ilegales en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA), pero subrayó que una suspensión total “sería el último recurso”.