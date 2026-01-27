PRIMER AÑO DE MANDATO
Bengoetxea destaca la mejora de las condiciones laborales de todos los colectivos de la EHU, tras resolver el conflicto del personal sustituto

Joxerramon Bengoetxea EHU
18:00 - 20:00
El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, hoy, en rueda de prensa. EITB
Euskaraz irakurri: EHUko kolektibo guztien lan-baldintzak hobetu direla azpimarratu du Bengoetxeak, ordezko langileen gatazka konpondu ondoren
author image

EITB

Última actualización

El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha resaltado que también se ha aprobado la OPE 2025 con el máximo de plazas previstas por la ley tanto para el personal de administración y servicios como para el docente e investigador. En infraestructuras, se han iniciado las obras urgentes para garantizar la seguridad.

