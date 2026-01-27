¿Quieres guardar el contenido?
Bengoetxea destaca la mejora de las condiciones laborales de todos los colectivos de la EHU, tras resolver el conflicto del personal sustituto
El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha resaltado que también se ha aprobado la OPE 2025 con el máximo de plazas previstas por la ley tanto para el personal de administración y servicios como para el docente e investigador. En infraestructuras, se han iniciado las obras urgentes para garantizar la seguridad.