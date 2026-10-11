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Desalojan del campamento de migrantes de El Guano en Ceuta

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CEUTA, 11/10/2026.- Desalojo a primera hora de este domingo de migrantes en la antigua fábrica de Guano. EFE/Reduan
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

La Policía Nacional ha iniciado el desalojo del asentamiento de migrantes situado en la explanada de la antigua fábrica de El Guano, el último de los grandes campamentos surgidos en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes registrada los días 30 y 31 de julio. La intervención da continuidad a los operativos desarrollados durante las últimas semanas en las playas de Benítez y el Trampolín. El campamento del Guano, que llegó a concentrar a numerosos inmigrantes, había acogido también a parte de las personas desalojadas anteriormente de otros puntos de la ciudad, aunque durante los últimos días se había producido una reducción progresiva de sus ocupantes.

Migración España Sociedad

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