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Ceutako El Guanoko migratzaileen kanpalekua hustu dute
Polizia Nazionala El Guano zabalgunean dagoen migratzaileen kanpalekua husten hasi da, aurreko egunetan Benitez eta El Trampolin hondartzetakoak hustu eta gero. El Guanoko kanpalekuak etorkin asko bildu ditu, eta hiriko beste toki batzuetatik joandakoak ere hartu ditu, nahiz eta azken egunetan pixkanaka gutxituz joan diren.
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