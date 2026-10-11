Ceuta
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Ceutako El Guanoko migratzaileen kanpalekua hustu dute

Iragarkia
CEUTA, 11/10/2026.- Desalojo a primera hora de este domingo de migrantes en la antigua fábrica de Guano. EFE/Reduan
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Polizia Nazionala El Guano zabalgunean dagoen migratzaileen kanpalekua husten hasi da, aurreko egunetan Benitez eta El Trampolin hondartzetakoak hustu eta gero. El Guanoko kanpalekuak etorkin asko bildu ditu, eta hiriko beste toki batzuetatik joandakoak ere hartu ditu, nahiz eta azken egunetan pixkanaka gutxituz joan diren.

Migrazioa Espainia Gizartea

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