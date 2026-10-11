Semana Nacional Vasca 2026
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La juventud toma el relevo para preservar la cultura vasca en Argentina

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La juventud toma el relevo para preservar la cultura vasca en Argentina
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gazteek lekukoa hartu dute Argentinan euskal kulturari eusteko

EITB

Última actualización

Las tradiciones vascas encuentran hoy en la juventud argentina a su principal motor, ya que son los jóvenes quienes asumen el liderazgo y trabajan activamente para mantener vivas y renovadas sus raíces culturales.

Argentina Comunidad Autonóma Vasca Euskera Sociedad

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