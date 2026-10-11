2026KO EUSKAL ASTE NAZIONALA

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Gazteek lekukoa hartu dute Argentinan euskal kulturari eusteko

Iragarkia
La juventud toma el relevo para preservar la cultura vasca en Argentina
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Gaur egun, Argentinako gazteak dira euskal tradizioen bultzatzaile nagusiak, horiek baitira kultur balioak bizirik mantentzeko ardura euren gain hartuta lanean ari direnak.

Argentina Euskal Autonomia Erkidegoa Euskara Gizartea

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