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Tres heridos en un grave accidente ocurrido en San Sebastián
Euskaraz irakurri: Hiru zauritu Donostian izandako istripu larri batean
El siniestro ha tenido lugar esta madrugada en el acceso a la GI-41 desde el puente del lehendakari Agirre antes del túnel de Zorroaga, donde el vehículo al parecer ha chocado contra el borde de la carretera. Los tres ocupantes de la furgoneta han sido trasladados al hospital.
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