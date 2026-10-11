Trafiko-istripua
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Hiru lagun zauritu dira Donostian izandako istripu larri batean

Iragarkia
Istripu larria Donostian
18:00 - 20:00
Istripua izan duen ibilgailua. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Ezbeharra goizaldean gertatu da, Agirre lehendakariaren zubitik GI-41erako sarbidean, Zorroagako tunelera heldu baino lehen, antza denez, ibilgailuak errepidearen ertza jo baitu. Furgonetako hiru bidaiariak ospitalera eraman dituzte.

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