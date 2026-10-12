ACAMPADA POR LA VIVIENDA
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Tensión en la acampada de Sol: ultras realizan saludos fascistas, arrojan huevos y les enseñan jabón

La acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha vivido esta mañana momentos de tensión al acudir a la zona un grupo de manifestantes que portaban banderas de España, de la Falange y con la cruz de Borgoña.
Madrid, 12/10/2026.- Acampados de la Vivienda en la Puerta del Sol gritan consignas después de que un grupo de manifestantes con banderas de España, algunas de ellas anticonstitucionales y al grito de "Ceuta no se vende", se hayan concentrado también en este punto. EFE/Borja Sánchez Trillo
La acampada de Sol. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Tentsioa Soleko kanpaldian: ultrek agur faxistak egiten dituzte, arrautzak botatzen dituzte eta xaboia erakusten diete

Agencias | EITB

Última actualización

 La acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha vivido esta mañana momentos de tensión al acudir a la zona un grupo de manifestantes que portaban banderas de España, de la Falange y con la cruz de Borgoña.

Agentes de Policía Nacional se han desplegado en la céntrica plaza para separar a los concentrados de la acampada por la vivienda. Han elaborado un cordón entre ambos bandos y han pedido refuerzos para controlar la situación.

Los efectivos han desplazado a los recién llegados a las bocacalles de Espoz y Mina y de la Carrera de San Jerónimo, que desemboca en el cercano Paseo del Prado, donde se ha celebrado el desfile militar por el 12 de octubre del que podrían haber llegado parte de los congregados.

Desde los manifestantes de Sol se ha coreado 'Aquí están los antifascistas' y 'chicos, recordad que mañana hay cole', en alusión a la juventud de muchos de manifestantes llegados al kilómetro cero.

Mientras, desde el lado contrario, se han escuchado proclamas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'rojo el que no bote', 'a por ellos' y algunos individuos han realizado saludo fascista con el brazo en alto. También han arrojado huevos a los acampados y les han enseñado jabón.

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