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Vuelta a las aulas en los liceos de Iparralde y Francia tras las protestas

La unión estudiantil ha convocado otra jornada de movilizaciones este martes, 13 de octubre, y en el liceo Etxepare de Baiona votarán esta semana si mantienen el bloqueo o no.

Protesta de estudiantes en el liceo Etxepare, la semana pasada. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Iparraldeko eta Frantziako lizeoetako ikasleak ikasgeletara itzultzen hasi dira protesten ondoren

EITB

Última actualización

Este lunes comienza la vuelta a los centros de secundaria en Iparralde y Francia, tras más de tres semanas de protestas para reclamar más profesores. El movimiento pide además garantizar las sustituciones de profesores y mejoras las instalaciones escolares. Mientras el alumnado de liceos comienza a regresar las aulas, los estudiantes universitarios continúan en la calle. 

La unión estudiantil ha convocado otra jornada de movilizaciones para este martes, 13 de octubre, y en el liceo Etxepare de Baiona votarán esta semana si mantienen el bloqueo o no.

3000 profesores suplentes más

El Gobierno francés anunció la semana pasada la llegada de 3000 profesores suplentes a los centros educativos más necesitados de personal.

A finales de esta semana, los estudiantes inician dos semanas de vacaciones. Así las cosas, se espera un parón en las protestas. 

Iparralde Francia Educación Gobierno de Francia Jóvenes Sociedad

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