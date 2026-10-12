Vuelta a las aulas en los liceos de Iparralde y Francia tras las protestas

Este lunes comienza la vuelta a los centros de secundaria en Iparralde y Francia, tras más de tres semanas de protestas para reclamar más profesores. El movimiento pide además garantizar las sustituciones de profesores y mejoras las instalaciones escolares. Mientras el alumnado de liceos comienza a regresar las aulas, los estudiantes universitarios continúan en la calle.

La unión estudiantil ha convocado otra jornada de movilizaciones para este martes, 13 de octubre, y en el liceo Etxepare de Baiona votarán esta semana si mantienen el bloqueo o no.