Vuelta a las aulas en los liceos de Iparralde y Francia tras las protestas
La unión estudiantil ha convocado otra jornada de movilizaciones este martes, 13 de octubre, y en el liceo Etxepare de Baiona votarán esta semana si mantienen el bloqueo o no.
Este lunes comienza la vuelta a los centros de secundaria en Iparralde y Francia, tras más de tres semanas de protestas para reclamar más profesores. El movimiento pide además garantizar las sustituciones de profesores y mejoras las instalaciones escolares. Mientras el alumnado de liceos comienza a regresar las aulas, los estudiantes universitarios continúan en la calle.
La unión estudiantil ha convocado otra jornada de movilizaciones para este martes, 13 de octubre, y en el liceo Etxepare de Baiona votarán esta semana si mantienen el bloqueo o no.
3000 profesores suplentes más
El Gobierno francés anunció la semana pasada la llegada de 3000 profesores suplentes a los centros educativos más necesitados de personal.
A finales de esta semana, los estudiantes inician dos semanas de vacaciones. Así las cosas, se espera un parón en las protestas.