El Gobierno francés ha anunciado este jueves nuevas medidas dirigidas a aplacar las protestas estudiantiles que se están recrudeciendo en los últimos días: activa a 3000 profesores suplentes para 514 liceos que están necesitados de personal.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, ha sido el encargado de realizar este anuncio en una entrevista en televisión. Ha explicado que han conseguido identificar los centros que más problemas de falta de profesores tienen y que será en estos donde comenzarán a las primeras incorporaciones "en las próximas horas". Asimismo, ha afirmado que autorizará a los rectores de los centros educativos a "contratar más de lo permitido, allá donde haya necesidades". Esta medida "será efectiva entre mañana y el martes".

Los 514 centros identificados representan en torno el 15 % del total de los 3700 que hay en Francia.

El titular de Educación ha asegurado además que el Gobierno de Sebastien Lecornú se plantea aumentar en 1200 millones la dotación presupuestaria para el sector en el plan de presupuestos de 2027, en los que se plantea un ajuste general de 54 000 millones de euros, y destinar 64 000 millones de euros a Educación.

Sin embargo, está por ver si esta medida logrará frenar las movilizaciones estudiantiles. Este jueves, la portavoz de la unión estudiantil, Sabrine Kharbach, ha advertido que "mientras no se pongan encima de la mesa 10 000 millones de euros, no pararemos la movilización", y ha anunciado otra jornada de movilizaciones el próximo martes, 13 de octubre.

La incorporación de profesores sustitutos es tan solo una de las reivindicaciones de los estudiantes que piden, además, entre otras medidas, la mejora de las infraestructuras o bajar los ratios.