Protestas en Francia
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Decenas de miles de estudiantes franceses toman la Bastilla en una nueva jornada de movilización

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18:00 - 20:00

Última actualización

Los antidisturbios franceses han terminado disparando cañones de agua contra los miles de estudiantes concentrados en la plaza de la Bastilla de París durante una nueva jornada de movilizaciones para exigir una reforma integral en la educación secundaria.

Francia Manifestaciones Internacional

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