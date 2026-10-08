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Decenas de miles de estudiantes franceses toman la Bastilla en una nueva jornada de movilización
Los antidisturbios franceses han terminado disparando cañones de agua contra los miles de estudiantes concentrados en la plaza de la Bastilla de París durante una nueva jornada de movilizaciones para exigir una reforma integral en la educación secundaria.
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