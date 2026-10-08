¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Frantziako ikasleek Bastilla hartu dute mobilizazioen hamargarren egunean
Poliziak ur-kanoiak jaurti dizkie Parisko Bastilla plazan bildutako milaka ikasleei. Protestek 300 zauritu eta 6.600 atxiloketa baino gehiago utzi dituzte irailaren amaieratik, eta oraindik ez dago mobilizazioak amaituko diren zantzurik.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Zer eskatzen dute zehazki Frantziako institutu eta unibertsitateetako ikasleek?
EN DIRECTO
Hace min.
Christa Pike heriotza-zigorretik bizirik atera zen: Zer gertatuko zaio orain Tennesseeko presoari?
EN DIRECTO
Hace min.
Frantziako ikasleek eutsi egin diote Gobernuaren gaineko presioari, eta protesta jendetsuak egin dituzte herrialde osoan
EN DIRECTO
Hace min.
Hiru urte Hamasen urriaren 7ko erasoetatik: galdera asko eta Israelen genozidioa Gazan
EN DIRECTO
Hace min.
Flavio Bolsonarok bi puntugatik irabazi dio Lula da Silvari, eta bigarren itzulian lehiatuko dira Brasilgo presidentetza lortzeko
EN DIRECTO
Hace min.
Emakume bati heriotza-zigorra ezartzeko bi dosi jarri eta ez da hil, Tennesseen
EN DIRECTO
Hace min.
Errusiak arma nuklearrak erabiltzeko mehatxua egin du, NATOk bere lurraldeak isolatzen baditu
EN DIRECTO
Hace min.
Frantziako ikasleen protestek 625 atxilotu eta dozenaka zauritu utzi dituzte asteazken honetan
EN DIRECTO
Hace min.
Zer dakigu Tabuken larrialdiko lurreratzea egin duen hegazkinari buruz?
Cargar más