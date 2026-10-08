Mobilizazioak Frantzian

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Frantziako ikasleek Bastilla hartu dute mobilizazioen hamargarren egunean

Publicidad
18:00 - 20:00

Última actualización

Poliziak ur-kanoiak jaurti dizkie Parisko Bastilla plazan bildutako milaka ikasleei. Protestek 300 zauritu eta 6.600 atxiloketa baino gehiago utzi dituzte irailaren amaieratik, eta oraindik ez dago mobilizazioak amaituko diren zantzurik.

Frantzia Manifestazioak Munduko albisteak

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X