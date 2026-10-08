Ikasleen protestak baretu nahi ditu Frantziako Gobernuak lizeoetan 3.000 irakasle berri sartuz
Ikasleak irailaren erdialdetik egiten ari diren protestak gogortu egin dira azken egunetan, eta ostegun honetan dozenaka mila ikasle Bastilla hartzera iritsi dira.
Frantziako Gobernuak neurri berriak iragarri ditu ostegun honetan, azken egunetan areagotzen ari diren ikasleen protestak baretzeko helburuarekin: 3.000 ordezko irakasle aktibatu ditu, langile beharrean dauden 514 lizeotarako.
Édouard Geffray Hezkuntza ministroak egin du iragarpena telebistan egindako elkarrizketa batean. Irakasle faltarekin arazo gehien dituzten ikastetxeak identifikatzea lortu dutela azaldu du, eta horietan hasiko direla lanean "datozen orduetan". Era berean, ikastetxeetako errektoreei "beharrak dauden lekuetan baimendutakoa baino gehiago kontratatzeko" baimena emango diela esan du. Neurri hori "bihartik asteartera bitartean izango da indarrean".
Frantzian dauden 3.700 zentroetatik % 15 inguru dira identifikatutako 514 eskolak.
Hezkuntza ministerioko buruaren hitzetan, Estatuaren zorra gutxitzeko 54.000 milioiko doikuntza planteatzen duen 2027ko aurrekontu-planean, Sebastien Lecornuren Gobernua Hezkuntza sektorearen aurrekontu-zuzkidura 1.200 milioi eurotan handitzea eta 64.000 milioi euro bideratzea pentsatzen ari da.
Hala ere, ikusteko dago neurri horrek ikasleen mobilizazioak geldiaraztea lortuko duen. Ostegunean, Sabrine Kharbach ikasleen mugimenduko bozeramaileak ohartarazi duenez, "10.000 milioi euro mahai gainean jartzen ez diren bitartean, ez dugu mobilizazioa geldituko", eta beste mobilizazio egun bat iragarri du datorren asteartean, urriaren 13an.
Ordezko irakasleak sartzea ikasleen aldarrikapenetako bat baino ez da, eta, beste neurri batzuen artean, azpiegiturak hobetzea edo ratioak jaistea eskatzen dute