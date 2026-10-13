VIVIENDA Y SALUD MENTAL
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¿Cómo afectan los problemas de casa a nuestra salud mental?

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18:00 - 20:00
Ana Zendegi, psicóloga
Euskaraz irakurri: Nola eragiten dute gure osasun mentalean etxean izan ditzakegun arazoek?

EITB

Última actualización

Desde tener broncas en casa hasta vivir bajo amenaza de desahucio, todo lo que pasa con nuestra vivienda puede dejar consecuencias en nuestra salud mental. La psicóloga Ana Zendegi nos explica la importancia del hogar como lugar seguro.

Vivienda Salud Sociedad

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