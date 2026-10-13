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¿Cómo afectan los problemas de casa a nuestra salud mental?
Euskaraz irakurri: Nola eragiten dute gure osasun mentalean etxean izan ditzakegun arazoek?
Desde tener broncas en casa hasta vivir bajo amenaza de desahucio, todo lo que pasa con nuestra vivienda puede dejar consecuencias en nuestra salud mental. La psicóloga Ana Zendegi nos explica la importancia del hogar como lugar seguro.
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