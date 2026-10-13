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Nola eragiten dute gure osasun mentalean etxeko arazoek?
Etxeko gorabeherek eta etxegabetzeko mehatxupean bizitzeak, besteak beste, ondorioak utz ditzakete buruko osasunean. Ana Zendegi psikologoak etxea leku segurua izateak duen garrantzia azaldu digu.
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