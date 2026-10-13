ETXEBIZITZA ETA OSASUN MENTALA
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Nola eragiten dute gure osasun mentalean etxeko arazoek?

Iragarkia
18:00 - 20:00
Ana Zendegi, psikologoa

EITB

Azken eguneratzea

Etxeko gorabeherek eta etxegabetzeko mehatxupean bizitzeak, besteak beste, ondorioak utz ditzakete buruko osasunean. Ana Zendegi psikologoak etxea leku segurua izateak duen garrantzia azaldu digu.

Etxebizitza Osasuna Gizartea

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