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La huelga indefinida por la educación pública en Madrid comienza con una carga policial y cinco detenidos
Miles de personas se han concentrado este miércoles en la Puerta del Sol en defensa de la educación pública, donde la marea verde ha vuelto a las calles entre los toldos azules de la acampada por la vivienda, en una jornada de huelga con un seguimiento del 70 % según Comisiones Obreras (CC. OO.).
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