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La huelga indefinida por la educación pública en Madrid comienza con una carga policial y cinco detenidos

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MADRID (ESPAÑA), 14/10/2026.- Frame de un vídeo facilitado por Asamblea Menos Lectivas que muestra agentes de la policía ante los estudiantes que estaban realizando un piquete informativo en frente de la Facultad de Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid este miércoles durante la huelga indefinida por la educación pública. La huelga indefinida por la educación pública en la Comunidad de Madrid ha arrancado este miércoles con una carga policial contra estudiantes que estaban realizando un piquete informativo en la Universidad Complutense de Madrid, además de cinco detenidos por atentado contra la autoridad, según informan a EFE fuentes policiales.EFE/Asamblea Menos Lectivas / SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Polizia manifestarien aurka oldartu da eta bost lagun atxilotu dituzte Madrilen, hezkuntza grebaren lehen egunean

EITB

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Miles de personas se han concentrado este miércoles en la Puerta del Sol en defensa de la educación pública, donde la marea verde ha vuelto a las calles entre los toldos azules de la acampada por la vivienda, en una jornada de huelga con un seguimiento del 70 % según Comisiones Obreras (CC. OO.).

Educación Madrid España Sociedad

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