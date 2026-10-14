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Polizia manifestarien aurka oldartu da eta bost lagun atxilotu dituzte Madrilen, hezkuntza grebaren lehen egunean
Milaka pertsona batu dira gaur, asteazkenarekin, Solen, hezkuntza publikoaren defentsan, eta marea berdea kalera itzuli da. CCOO sindikatuaren arabera, % 70eko jarraipena izan du lehen greba egunak.
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