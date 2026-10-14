Hezkuntza
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Polizia manifestarien aurka oldartu da eta bost lagun atxilotu dituzte Madrilen, hezkuntza grebaren lehen egunean

Iragarkia
MADRID (ESPAÑA), 14/10/2026.- Frame de un vídeo facilitado por Asamblea Menos Lectivas que muestra agentes de la policía ante los estudiantes que estaban realizando un piquete informativo en frente de la Facultad de Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid este miércoles durante la huelga indefinida por la educación pública. La huelga indefinida por la educación pública en la Comunidad de Madrid ha arrancado este miércoles con una carga policial contra estudiantes que estaban realizando un piquete informativo en la Universidad Complutense de Madrid, además de cinco detenidos por atentado contra la autoridad, según informan a EFE fuentes policiales.EFE/Asamblea Menos Lectivas / SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Milaka pertsona batu dira gaur, asteazkenarekin, Solen, hezkuntza publikoaren defentsan, eta marea berdea kalera itzuli da. CCOO sindikatuaren arabera, % 70eko jarraipena izan du lehen greba egunak.

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