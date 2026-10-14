Un juez de Florida se opone a que declare un nuevo testigo en el caso Pablo Ibar

El juez que instruye en Florida (EE. UU.) la causa de Pablo Ibar ha rechazado la moción presentada por el abogado de este preso de origen vasco para que pueda declarar un nuevo testigo que le podría exculpar de los tres asesinatos por los que cumple cadena perpetua.

Así lo ha confirmado este miércoles en un comunicado la asociación Pablo Ibar-Juicio Justo, que ha precisado que esta decisión judicial no es firme y va a ser recurrida por la defensa ante el tribunal de apelaciones.

El pasado mes de julio también la Fiscalía se opuso a la revisión del caso Ibar y se mostró contraria a la celebración de una vista en la que pudiera declarar este testigo.

El proceso contra el preso giró el pasado año después de que su abogado, Daniel Tibbitt, presentara ante los tribunales estadounidenses una moción con la declaración jurada de un testigo que aseveraba que no fue Ibar sino otro individuo la persona que intervino en los tres asesinatos que se perpetraron en Florida en 1994. Además, facilitó su identidad.

Tibbitt pidió la reapertura del proceso y la celebración de una nueva vista oral.

La asociación Pablo Ibar ha considerado que el fallo del juez de Florida constituye "un nuevo varapalo" para las aspiraciones del preso "que confiaba en obtener una resolución favorable que le permitiera demostrar su inocencia".

Sin embargo, ha señalado que el letrado Tibbitt espera que el futuro recurso prospere y el testigo pueda comparecer y explicar que Ibar "no tuvo participación alguna en los asesinatos que se cometieron en 1994".

