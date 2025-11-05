El juez del caso Pablo Ibar acepta mantener en secreto la identidad de un nuevo testigo
También ha aceptado mantener en secreto la identidad de las dos personas a las que acusaría, como pedía la defensa. Han pasado 31 años del asesinato del dueño de un club nocturno y de dos modelos, hechos por los que Ibar fue condenado y del que siempre se ha declarado inocente.
El juez del caso Pablo Ibar, condenado por un triple asesinato cometido en 1994 en Florida (EE.UU.), ha aceptado mantener en secreto la identidad de un nuevo testigo que ha identificado a dos personas que serían los perpetradores reales del crimen por el que se condenó a Ibar, lo que exculparía a este.
Andrés Krakenberger, portavoz de la asociación Pablo Ibar-Juicio Justo, ha explicado esta novedad sobre el caso de Pablo Ibar, que sigue en la cárcel en Florida condenado a cadena perpetua.
Han pasado 31 años del asesinato del dueño de un club nocturno y de dos modelos, hechos por los que Ibar, preso estadounidense de origen vasco, fue condenado y del que siempre se ha declarado inocente.
La defensa de Ibar tiene puestas sus esperanzas en este nuevo testigo, una persona que se puso en contacto con ellos para informales de que los verdaderos perpetradores fueron otras dos personas.
El nuevo testigo es una persona que Pablo Ibar no conoce, con la que no ha hablado nunca, y que vive actualmente en un tercer país, ni en Estados Unidos ni en España, que es la razón por la que no ha tenido conocimiento del caso hasta ahora, cuando se enteró y se puso en contacto con la defensa de Ibar.
El juez ha aceptado mantener en secreto su identidad y la de las dos personas a las que acusaría, como pedía la defensa de Ibar para evitar represalias o que los sospechosos huyeran. La defensa ha resaltado que la Fiscalía se opuso a conservar el secreto.
El juez debe decidir ahora si sigue adelante con la instrucción o bien desestima las pretensiones de la defensa. En el caso de continuar, el paso siguiente sería convocar una comparecencia a la que deberá acudir el testigo revelación, quien será sometido a un exhaustivo interrogatorio.
Te puede interesar
NEIKER refuerza la investigación en sanidad animal con la renovación del laboratorio de alta seguridad
La reforma del Laboratorio de Nivel 3 de Contención Biológica de Derio, con una gran ampliación y nuevos laboratorios y salas especializadas, optimiza su capacidad para estudiar patógenos de alto riesgo y avanzar en la bioseguridad, respetando los estándares internacionales de bienestar animal.
Condenado a 26 años de cárcel el masajista que agredió sexualmente a tres menores
Durante el juicio, celebrado el pasado septiembre, la Fiscalía y las acusaciones particulares que ejercían las víctimas y sus familiares solicitaron penas que sumaban 45 años de cárcel para este hombre.
Eric Olhats, condenado a seis años de cárcel por agresión sexual a menores
Además de la condena de prisión, un tribunal de Baiona le ha impuesto al exentrenador del Aviron Bayonnais y exojeador de la Real Sociedad la prohibición de trabajar con menores y de acceder a recintos deportivos. Tras conocer la sentencia, el abogado de Eric Olhats, Alain Larrea, no descarta recurrir el fallo.
Normalidad en el corredor del Txorierri tras el colapso por un accidente entre ocho vehículos en Erandio
El accidente múltiple también ha afectado a la circulación en Rontegi y La Avanzada, pero para las 10:00 horas, la circulación ha recuperado la normalidad.
Eric Olhats niega las acusaciones de agresión sexual a seis menores en el juicio celebrado en Baiona
El que fuera entrenador del Aviron Bayonnais y ojeador de la Real Sociedad podría ser condenado a 10 años de prisión y una multa de 150 000 euros por agresiones sexuales a seis jóvenes entre 1997 y 2022.
El Gobierno Vasco endurece las medidas preventivas para evitar la propagación de la Dermatosis Nodular
A las medidas adoptadas el mes pasado se les sumarán dos nuevas disposiciones. Así, se establece que el ganado vacuno procedente de explotaciones de fuera de la CAV deberá permanecer bajo la supervisión de veterinarios oficiales durante un periodo de 21 días tras su llegada.
Los técnicos sanitarios afrontan su cuarta jornada de huelga con el objetivo de equipararse a los europeos
Técnicos superiores y especialistas sanitarios han secundado hoy la cuarta jornada de huelga a nivel estatal. Reivindican que en el Estado español estos títulos se siguen obteniendo a través de la Formación Profesional y en Europa estas titulaciones son grados universitarios. Además, solicitan el reconocimiento de un perfil profesional diferenciado de las profesiones de tratamiento y seguimiento de Enfermería.
La acusación cree que los testigos han acreditado el desfalco del expresidente de la DYA
El juicio continuará este martes con la declaración de los dos encausados y después las partes presentarán sus informes definitivos.
Osakidetza vacuna contra la gripe un 11 % más que el año pasado e insiste en animar a inmunizarse
Toda aquella persona que lo desee, puede coger cita para vacunarse frente a la gripe, y también frente a la Covid en caso de tener más de 75 años o alguna enfermedad crónica.