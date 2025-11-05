El juez del caso Pablo Ibar acepta mantener en secreto la identidad de un nuevo testigo

El juez del caso Pablo Ibar, condenado por un triple asesinato cometido en 1994 en Florida (EE.UU.), ha aceptado mantener en secreto la identidad de un nuevo testigo que ha identificado a dos personas que serían los perpetradores reales del crimen por el que se condenó a Ibar, lo que exculparía a este.

Andrés Krakenberger, portavoz de la asociación Pablo Ibar-Juicio Justo, ha explicado esta novedad sobre el caso de Pablo Ibar, que sigue en la cárcel en Florida condenado a cadena perpetua.

Han pasado 31 años del asesinato del dueño de un club nocturno y de dos modelos, hechos por los que Ibar, preso estadounidense de origen vasco, fue condenado y del que siempre se ha declarado inocente.

La defensa de Ibar tiene puestas sus esperanzas en este nuevo testigo, una persona que se puso en contacto con ellos para informales de que los verdaderos perpetradores fueron otras dos personas.

El nuevo testigo es una persona que Pablo Ibar no conoce, con la que no ha hablado nunca, y que vive actualmente en un tercer país, ni en Estados Unidos ni en España, que es la razón por la que no ha tenido conocimiento del caso hasta ahora, cuando se enteró y se puso en contacto con la defensa de Ibar.

El juez ha aceptado mantener en secreto su identidad y la de las dos personas a las que acusaría, como pedía la defensa de Ibar para evitar represalias o que los sospechosos huyeran. La defensa ha resaltado que la Fiscalía se opuso a conservar el secreto.

El juez debe decidir ahora si sigue adelante con la instrucción o bien desestima las pretensiones de la defensa. En el caso de continuar, el paso siguiente sería convocar una comparecencia a la que deberá acudir el testigo revelación, quien será sometido a un exhaustivo interrogatorio.