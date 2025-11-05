PABLO IBARREN AUZIA

Pablo Ibarren auziko epaileak erabaki du lekuko berria nor den isilpean gordetzea

31 urte bete dira gaueko klub baten jabea eta bertako bi langile hil zituztela. Hiru hilketen egiletzat Ibar jo zuten, eta horren errua egotzita biziarteko kartzela zigorrera kondenatu zuten. Hala ere, berak errugabea dela dio.

Pablo Ibar, 2019an egindako epaiketan. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pablo Ibar errugabea dela dioen lekuko berri batek euskal jatorriko preso estatubatuarraren egoera aldatu dezake. Orain, Ibarren auziko epaileak erabaki due lekuko berria nor den jakitera ez ematea. 

Andres Krakenberger Pablo Ibar Epaiketa Justua elkartearen bozeramaileak azaldu du kasuari buruz azaleratu berri den informazioa.

Aipaturiko lekukoak krimen hartako benetako egileak diren bi pertsona identifikatu dituela dio, eta horrek errugabetu egingo luke Ibar. Gaur-gaurkoz, biziarteko kartzela zigorra betetzen ari da, 1994an Floridan, gaueko klub baten jabea eta bertako bi langile hiltzea leporatuta. 

31 urte igaro dira hilketa horietatik eta Ibarrek hasieratik esan du errugabea dela

Ibarren defentsak esperantza handia du lekuko horretan jarrita. Testigantza emateko prest dagoen pertsona hori beraiekin harremanetan jarri da, hilketaren benetako egileak beste bi pertsona izan zirela berri emateko.

Lekuko berria Ibarrek ezagutzen ez duen pertsona bat da, gaur egun hirugarren herrialde batean bizi da (ez Ameriketako Estatu Batuetan, ez Espainian) eta ez du inoiz zigortuarekin hitz egin. 

Testuinguru horretan, kasua daraman epaileak erabaki du lekukoa nor den ez ezik, ustezko bi egileak nor diren ere isilpean gordetzea, defentsak eskatu bezala. Aitzitik, Fiskaltzak izen-abizenak ezagutaraztearen alde egin zuen.

Orain epaileak erabaki behar du instrukzioarekin jarraitu ala defentsaren eskaria atzera bota. Lehenengo aukeraren alde eginez gero, lekuko berriari galdeketa egitea litzateke hurrengo pausoa. 

