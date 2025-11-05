Pablo Ibarren auziko epaileak erabaki du lekuko berria nor den isilpean gordetzea
31 urte bete dira gaueko klub baten jabea eta bertako bi langile hil zituztela. Hiru hilketen egiletzat Ibar jo zuten, eta horren errua egotzita biziarteko kartzela zigorrera kondenatu zuten. Hala ere, berak errugabea dela dio.
Pablo Ibar errugabea dela dioen lekuko berri batek euskal jatorriko preso estatubatuarraren egoera aldatu dezake. Orain, Ibarren auziko epaileak erabaki due lekuko berria nor den jakitera ez ematea.
Andres Krakenberger Pablo Ibar Epaiketa Justua elkartearen bozeramaileak azaldu du kasuari buruz azaleratu berri den informazioa.
Aipaturiko lekukoak krimen hartako benetako egileak diren bi pertsona identifikatu dituela dio, eta horrek errugabetu egingo luke Ibar. Gaur-gaurkoz, biziarteko kartzela zigorra betetzen ari da, 1994an Floridan, gaueko klub baten jabea eta bertako bi langile hiltzea leporatuta.
31 urte igaro dira hilketa horietatik eta Ibarrek hasieratik esan du errugabea dela.
Ibarren defentsak esperantza handia du lekuko horretan jarrita. Testigantza emateko prest dagoen pertsona hori beraiekin harremanetan jarri da, hilketaren benetako egileak beste bi pertsona izan zirela berri emateko.
Lekuko berria Ibarrek ezagutzen ez duen pertsona bat da, gaur egun hirugarren herrialde batean bizi da (ez Ameriketako Estatu Batuetan, ez Espainian) eta ez du inoiz zigortuarekin hitz egin.
Testuinguru horretan, kasua daraman epaileak erabaki du lekukoa nor den ez ezik, ustezko bi egileak nor diren ere isilpean gordetzea, defentsak eskatu bezala. Aitzitik, Fiskaltzak izen-abizenak ezagutaraztearen alde egin zuen.
Orain epaileak erabaki behar du instrukzioarekin jarraitu ala defentsaren eskaria atzera bota. Lehenengo aukeraren alde eginez gero, lekuko berriari galdeketa egitea litzateke hurrengo pausoa.
Zure interesekoa izan daiteke
Bizkaiko DYAko presidente ohiak epaiketan ukatu egin du erakundearen dirua desbideratu izana
Fernando Izaguirrek ziurtatu duenez, bere asmo bakarra Kataluniako osasun garraioaren sektorean bere jarduera indartzea zen, baina "dena galdu zen".
NEIKERrek animalia-osasunaren inguruko ikerketa indartu du, segurtasun handiko laborategia berrituta
Euspen Biologikoko 3. mailako laborategia handitu dute, eta laborategi eta gela espezializatu berriak jarri dira. Horrek arrisku handiko patogenoak aztertzeko eta biosegurtasunean aurrera egiteko gaitasuna optimizatzen du, animalien ongizatearen nazioarteko estandarrak errespetatuz.
Hiru adingaberi sexu-erasoak egin zizkien masajistari 26 urteko kartzela-zigorra ezarri diote
Joan den irailean egindako epaiketan, Fiskaltzak eta biktimen eta haien senideen akusazio partikularrek 45 urteko espetxe-zigorra eskatu zuten.
Sei urteko kartzela zigorra ezarri diote Eric Olhats entrenatzaile ohiari, adingabeei sexu-erasoak egiteagatik
Espetxe zigorraz gain, Aviron Bayonnaiseko entrenatzaile eta Realeko behatzailea izandakoak ezingo du adin txikikoekin lan egin eta kirol eremuetara joateko debekua ere jarri diote. Epaiaren berri izan ondoren, Alain Larrea defentsa abokatuak ez du baztertu helegitea jartzea.
Txorierriko igarobidea ohikora itzuli da, goiz korapilatsu baten ostean
Zortzi ibilgailuren arteko istripua gertatu da goizeko lehen orduan, eta ilarak A-8ra, Arrontegira eta Artatzako errepidera ere iritsi dira. Dena den, trafikoa bere onera etorri da 10:00ak baino lehen.
Eric Olhatsek adingabeei sexu-erasoak egin izana ukatu du epailearen aurrean, Baionan
1997-2022 urte artean sei adingaberi sexu-erasoak egitea leporatuta, gaur epaitu dute Aviron Bayonnaisen entrenatzaile eta Realaren ikuskatzaile ohia. 10 urteko espetxe-zigorra eta 150.000 eurorainoko isuna jaso dezake.
Dermatosi nodular kutsakorra zabaltzea eragozteko neurriak zorroztu ditu Jaurlaritzak
Joan den hilean hartutako neurriei bi gehituko zaizkie. Besteak beste, EAEra beste toki batzuetako ustiategietako behi-aziendak iristen direnean, albaitari ofizialen zaintzapean egongo dira 21 egunez.
DYAko presidente ohiak iruzurra egin zuela egiaztatu dute lekukoek, akusazioaren ustez
Epaiketak asteartean jarraituko du bi auzipetuen deklarazioarekin, eta ondoren aldeek behin betiko txostenak aurkeztuko dituzte.
Osasun teknikariek laugarren greba eguna izan dute Europako kideekin parekatzeko helburuarekin
Goi-mailako teknikariek eta osasun-espezialistek laugarren greba eguna izan dute Estatu osoan, Europan unibertsitate-graduak diren titulazioak Espainiar estatuan Lanbide Heziketa bidez eskuratzen dituztela salatzeko. Horrez gain, Erizaintzako tratamendu eta jarraipeneko lanbideetatik bereizitako profil profesional bat aitortzeko eskatzen dute.