Menopausia a los 35 años: ¿cómo afecta al cuerpo y a la mente de las mujeres?
El fin de la menstruación y la llegada de la menopausia a una edad temprana condiciona la salud física y mental de las mujeres, que pierden el efecto protector de los estrógenos. La ciencia distingue entre la menopausia precoz (aquella que se produce antes de los 40 años) y la temprana (aquella que irrumpe entre los 40 y los 45 años).
Virginia Canales Arrasate, ginecóloga en el Hospital de Urduliz de la OSI de Uribe (Bizkaia), nos acerca las señales de alerta y el abordaje clínico de esta menopausia patológica.
Señales de alerta: ¿a qué debe prestar atención una mujer?
Aunque las causas son diversas y los síntomas pueden variar, la señal de alarma más común es la alteración en la regularidad de la regla: "tres o cuatro meses sin regla, luego vuelve, y al cabo de otro tiempo se pasa otros cuatro o cinco meses sin ella", concreta Canales.
Además, se suman los síntomas clásicos como sofocos, alteraciones del estado de ánimo, mala calidad del sueño, sequedad o molestias en las relaciones sexuales. "Cuando empiezan con esto, normalmente acuden a nuestra consulta", señala Canales. "Si el patrón se repite y vemos que en un año tienen muy pocas reglas y experimentan síntomas, realizamos analíticas y exploraciones hasta llegar al diagnóstico", apunta.
Aunque no existen estadísticas en Euskadi, se estima que la probabilidad de menopausia precoz o muy temprana es del 1-3 % en mujeres menores de 40 años y del 10 % en el caso de mujeres menores de 45 años. "La gente consulta más y antes. Al consultar antes, tiramos del hilo y se realizan más diagnósticos", explica la ginecóloga.
La menopausia fisiológica es un acontecimiento biológico que se da en torno a los 50 años, mientras que la menopausia patológica es aquella que sucede antes de los 40 años
Los riesgos de una pérdida hormonal prematura
Mientras que en la menopausia fisiológica la retirada de la regla llega de manera natural, en estos casos las mujeres se enfrentan a un escenario patológico. Al perder los estrógenos de forma tan temprana, el organismo se queda desprotegido en todos los frentes donde estas hormonas actúan como escudo: sistema cardiovascular, salud ósea y salud neurológica.
Así, se incrementa el riesgo de sufrir infartos e ictus debido al impacto directo sobre los vasos sanguíneos. Asimismo, el sistema trabecular se debilita de manera acelerada, disparando el peligro de padecer osteoporosis. A nivel cerebral muchas pacientes refieren problemas de concentración, fallos de memoria y la famosa niebla mental. Canales apunta, además, a que "hay algunos estudios que relacionan la menopausia precoz con ciertos tipos de demencia".
Tengo menopausia precoz, ¿podré ser madre?
Ante un diagnóstico de menopausia precoz o temprana en una mujer que desea ser madre, el equipo médico evalúa el estado de la reserva ovárica. A veces, existen resquicios de fertilidad natural, aunque sean bajos. En los casos más complejos —como alteraciones cromosómicas ligadas al cromosoma X o tras tratamientos oncológicos agresivos como quimioterapia y radioterapia—, las opciones pasan por la ovodonación o por medidas preventivas previas, como la vitrificación de óvulos.
Tratamientos a medida
Los fármacos disponibles son idénticos a los de la menopausia convencional, pero para su prescripción se tienen en cuenta dos factores: los años de margen hasta la menopausia fisiológica y el origen médico de esa menopausia precoz.
Si en el caso de la menopausia fisiológica se pauta un límite de unos 5 años, en las pacientes jóvenes los beneficios superan con creces a cualquier contraindicación, y se suele mantener hasta la edad en la que tendría que llegar la menopausia fisiológica (los 50 años aproximadamente).
El abanico terapéutico es muy amplio y se adapta a sus necesidades vitales. "Debemos tener en cuenta los deseos de cada mujer: si desean o no anticoncepción ya que, en función de eso, los estrógenos y los tratamientos pueden variar (sintéticos, naturales...)", explica la ginecóloga de Osakidetza, "hay un abanico muy amplio".
Además, una vez hecho el diagnóstico, el protocolo de sistema vasco de salud permite derivar a estas pacientes a consultas de reproducción asistida, si es necesario. "También les proporcionamos apoyo psicológico, porque afrontar esto en un momento dado puede ser duro", sobre todo cuando se presentan síntomas físicos asociados a un envejecimiento prematuro (artralgias o dolores articulares al moverse).
La terapia hormonal para la menopausia precoz o temprana se toma hasta la edad de la menopausia fisiológica
Prevención y actitud ante los primeros síntomas
Como recomendación, la ginecóloga insiste en la importancia de "llevar una vida lo más saludable posible": hacer ejercicio regularmente, evitar el tabaco, mantener una dieta equilibrada y cuidar las redes de apoyo social. "Esto nos protegerá y nos ayudará a tener síntomas seguramente más leves", asevera.
Y un último consejo: "si aparecen los síntomas, no hay que esperar a estar muy mal". "Acude a tu médico, coméntaselo y valoraréis juntas qué es lo más adecuado para ti en este momento", anima Canales.