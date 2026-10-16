Aunque las causas son diversas y los síntomas pueden variar, la señal de alarma más común es la alteración en la regularidad de la regla: "tres o cuatro meses sin regla, luego vuelve, y al cabo de otro tiempo se pasa otros cuatro o cinco meses sin ella", concreta Canales.

Además, se suman los síntomas clásicos como sofocos, alteraciones del estado de ánimo, mala calidad del sueño, sequedad o molestias en las relaciones sexuales. "Cuando empiezan con esto, normalmente acuden a nuestra consulta", señala Canales. "Si el patrón se repite y vemos que en un año tienen muy pocas reglas y experimentan síntomas, realizamos analíticas y exploraciones hasta llegar al diagnóstico", apunta.

Aunque no existen estadísticas en Euskadi, se estima que la probabilidad de menopausia precoz o muy temprana es del 1-3 % en mujeres menores de 40 años y del 10 % en el caso de mujeres menores de 45 años. "La gente consulta más y antes. Al consultar antes, tiramos del hilo y se realizan más diagnósticos", explica la ginecóloga.