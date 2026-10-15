Terapia Hormonal de la Menopausia (THM): ¿segura y adecuada para todas las mujeres?
La Terapia Hormonal de la Menopausia (THM) es un tratamiento para aquellas mujeres que sufren síntomas moderados o graves en la menopausia, y que actúa como protector si se administra en el momento oportuno.
Una charla pausada con Virginia Canales Arrasate, ginecóloga en el Hospital de Urduliz de la OSI de Uribe (Bizkaia), nos ayuda a romper mitos y a resolver dudas sobre un tratamiento que la ciencia ha demostrado ser seguro y eficaz para las mujeres.
¿Para qué mujeres está indicada y cuándo iniciarla?
Aunque las investigaciones de hace décadas sembraron dudas sobre la seguridad de la terapia hormonal para la menopausia (THM), la evidencia científica actual respalda su uso, pero la ginecóloga Virginia Canales insiste en un punto fundamental: no es un tratamiento preventivo. "Está dirigido exclusivamente a mujeres en etapa de perimenopausia o menopausia que presentan síntomas que afectan directamente a su calidad de vida", explica, "especialmente en aquellos casos donde los síntomas son de nivel moderado o grave".
Cuando las mujeres llegan a la consulta de Ginecología con estos síntomas, se les realiza un examen médico y un cuestionario para detectar posibles contraindicaciones antes de prescribir el tratamiento.
Aunque no existe un límite de edad estricto, la recomendación médica es iniciar el tratamiento durante los primeros diez años tras la retirada definitiva de la menstruación (al menos 12 meses seguidos sin periodo). En esa "ventana de oportunidad", los cambios estructurales y vasculares que provoca la escasez de estrógenos en el cuerpo no solo se frenan, sino que pueden llegar a revertirse, "como ocurre en el endotelio de los vasos sanguíneos".
La sombra del estudio WHI de 2002
El ensayo de la Women's Health Initiative (WHI) de EE. UU. de 2002 vinculaba la terapia hormonal de la menopausia con un mayor riesgo de cáncer de mama e infartos. Durante décadas, la terapia hormonal se demonizó, hasta que aquel macroestudio fue refutado y matizado.
El gran sesgo del WHI fue el perfil de sus participantes: se analizó a mujeres con una media de 63 años, muchas de ellas con patologías previas y que habían pasado la menopausia hacía más de diez años.
La menopausia fisiológica ronda los 50 años, pero los síntomas pueden empezar años varios años antes
Qué es y en qué formatos se presenta
El objetivo de esta terapia es suplir la pérdida natural de estrógenos. Actualmente, cuando el personal médico de Osakidetza receta la terapia hormonal para la menopausia, lo hace en múltiples formatos: pastillas (vía oral), parches, geles y espráis (vía transdérmica), así como cremas y óvulos (vía vaginal).
Si la paciente conserva el útero, el estrógeno siempre debe administrarse junto a un gestágeno (progesterona). Mientras que el estrógeno protege los huesos y el sistema cardiovascular, en el útero puede aumentar el riesgo de cáncer de endometrio; la función del gestágeno es, precisamente, anular ese riesgo.
La Terapia Hormonal de la Menopausia debe tomarse durante un máximo de 5 años
Beneficios frente a riesgos
Tal y como explica Canales, "las pacientes notan una mejoría clínica casi inmediata, ya desde el primer mes". A corto plazo, se alivian los sofocos, el insomnio o el dolor en las relaciones sexuales derivado de la sequedad vaginal. A largo plazo, "tomándolo durante meses o años", el tratamiento ayuda a mantener la calidad ósea -reduce el riesgo de fracturas por osteoporosis- y protege la salud cardiovascular -reduce la probabilidad de infartos-.
Sobre el riesgo potencial, Canales explica que "no es que no exista ningún riesgo, sino que debe ponerse en contexto". Es decir, la probabilidad de cualquier mujer de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida es de un 12 % y, con este tratamiento continuado durante años, la cifra sube levemente a un 14 %.
"Si la paciente tiene síntomas y lo está pasando mal, los beneficios superan con creces a ese pequeño aumento del riesgo potencial", recalca la ginecóloga, aunque la última decisión siempre es de la paciente.
El actual desabastecimiento en las farmacias
En los últimos meses, las mujeres que reciben la terapia hormonal para la menopausia están sufriendo un desabastecimiento de estos fármacos en las farmacias, que afecta sobre todo a los tratamientos transdérmicos (parches, geles y espráis).
El motivo reside fundamentalmente en el aumento de demanda. Como explica la ginecóloga de Osakidetza Virginia Canales, el personal médico médicos receta cada vez más la vía transdérmica frente a la oral porque se absorbe a través de la piel, "evitando el paso por el hígado y reduciendo el riesgo de alteraciones en la coagulación". Este cambio de criterio ha disparado una demanda que las farmacias no están logrando cubrir.