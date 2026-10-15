Aunque las investigaciones de hace décadas sembraron dudas sobre la seguridad de la terapia hormonal para la menopausia (THM), la evidencia científica actual respalda su uso, pero la ginecóloga Virginia Canales insiste en un punto fundamental: no es un tratamiento preventivo. "Está dirigido exclusivamente a mujeres en etapa de perimenopausia o menopausia que presentan síntomas que afectan directamente a su calidad de vida", explica, "especialmente en aquellos casos donde los síntomas son de nivel moderado o grave".

Cuando las mujeres llegan a la consulta de Ginecología con estos síntomas, se les realiza un examen médico y un cuestionario para detectar posibles contraindicaciones antes de prescribir el tratamiento.

Aunque no existe un límite de edad estricto, la recomendación médica es iniciar el tratamiento durante los primeros diez años tras la retirada definitiva de la menstruación (al menos 12 meses seguidos sin periodo). En esa "ventana de oportunidad", los cambios estructurales y vasculares que provoca la escasez de estrógenos en el cuerpo no solo se frenan, sino que pueden llegar a revertirse, "como ocurre en el endotelio de los vasos sanguíneos".