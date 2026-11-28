¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Las víctimas nunca son responsables de la violencia que sufren: el foco debe estar en el agresor
La magistrada Ane Fadrique, con una reconocida trayectoria en la jurisdicción de violencia sobre la mujer, pide reforzar los recursos, agilizar los procedimientos y garantizar que ninguna mujer quede desprotegida.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Prisión provisional y sin fianza para el presunto asesino de Biansi
EN DIRECTO
Hace min.
Evacuados 84 pasajeros de un tren detenido y sin suministro eléctrico en Aldaba
EN DIRECTO
Hace min.
Siete personas heridas, dos de ellas graves, en un choque entre dos turismos en la N-634, entre Getaria y Zarautz
EN DIRECTO
Hace min.
Pastores y esquiadores intercambian sus bastones en Belagua para dar la bienvenida al invierno
EN DIRECTO
Hace min.
Decenas de personas condenan en Vitoria-Gasteiz el asesinato machista de Biansi Nadieska
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno de Murcia intentará impedir judicialmente que el buque naufragado llegue a Cartagena
EN DIRECTO
Hace min.
Una investigación localiza los restos de 17 víctimas de la represión franquista en una fosa común en Zambrana
EN DIRECTO
Hace min.
El buque volcado cerca de Ibiza se remolcará hasta Cartagena con la oposición de Murcia
EN DIRECTO
Hace min.
Baiona recibe la Navidad con el tradicional encendido de luces y la llegada de Santa Claus
Cargar más