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Siete personas resultan heridas en un choque frontal entre dos turismos en la N-634, entre Getaria y Zarautz
Las siete han sido evacuadas a diferentes centros hospitalarios. La vía permanece cortada en ambos sentidos.
Un total de siete personas han resultado heridas como consecuencia de una colisión entre dos turismos en la carretera N-634, entre Getaria y Zarautz (Gipuzkoa), según ha informado el Departamento de Seguridad. Los siete han sido trasladados al hospital con heridas de diversa consideración.
El accidente ha tenido lugar sobre las 12.30 horas en el kilómetro 21 de la carretera de la costa. La vía ha sido cortada en ambos sentidos a la espera de finalizar el trabajo de grúas y limpieza de la calzada.
A consecuencia del siniestro, se han formado retenciones en ambos sentidos.
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