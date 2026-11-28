El Gobierno de Murcia presentará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso para pedir medidas cautelarísimas que impidan la llegada al puerto de Cartagena del buque Med Emre, naufragado en Ibiza con una carga de unas 7000 toneladas de gasóleo.

Según el presidente autonómico, Fernando López Miras, el recurso se sustenta en un informe de los servicios regionales de Medio Ambiente y Pesca.



"No nos quedaremos quietos, no podemos hacerlo, tienen que buscar una alternativa", porque un "peligro potencial se dirige a la costa murciana, un riesgo medioambiental cierto y evidente, y cada minuto que pasa, está más cerca", ha afirmado López Miras en rueda de prensa en Cartagena.

Es un accidente, ha añadido, ocurrido "a 200 kilómetros de la costa murciana y traen el barco accidentado al puerto más alejado del lugar", según el Gobierno español porque su dársena de Escombreras es la única con calado suficiente para acoger el Med Emre.

López Miras ha subrayado que están esperando el informe de evaluación ambiental que certifique que no hay riesgo en esa maniobra. "Puede producir una catástrofe y no entendemos que no se haya hecho un análisis de riesgos, con lo que estoy cada vez más convencido de que el Gobierno de España no ha sido consciente de la decisión prematura y precipitada que ha tomado. Me gustaría no pensar mal", ha señalado.



El carguero naufragado el miércoles cerca de Ibiza con 7.000 toneladas de gasóleo navega boca abajo remolcado por el buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor rumbo a Cartagena, donde podría llegar el lunes.