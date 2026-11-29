Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a dos cayucos con 218 personas a bordo que fueron interceptadas navegando próximas a La Restinga, en la isla de El Hierro.

El primero de ellos fue localizado a unas 13 millas de la isla por la Guardia Civil. El Centro Coordinador de Salvamento en Tenerife activó, asimismo, a la salvamar Acrux, que salió a su encuentro.

Las personas migrantes de esta primera embarcación, 87 personas, entre ellas 68 hombres, nueve mujeres y diez menores, y un migrante fallecido, han desembarcado a las 08.00 horas de este domingo en la isla.

Además, en la noche de este sábado, la salvamar Diphda también escoltó a un segundo cayuco hasta El Hierro, localizado por la Guardia Civil a 12 millas de La Restinga. Desembarcaron en la isla 131 personas, a las 22:15 horas.

Entre los migrantes, todos ellos de origen subsahariano, había 25 mujeres y 25 menores.

Reciben sepultura los 14 migrantes fallecidos

Los 14 migrantes fallecidos que llegaron el pasado viernes a la isla de El Hierro tras un largo rescate en el mar, que dejó además seis personas heridas y 84 migrantes rescatados, han sido sepultados este domingo en los cementerios municipales de La Frontera, El Mocanal y el Pinar.

Cinco de estas inhumaciones se han realizado, asimismo, en el cementerio de La Frontera, a las 11:00 horas. Mientras, otras cuatro han tenido lugar desde las 14:00 horas en el camposanto de El Mocanal, según ha trasladado el Ayuntamiento de Valverde.

Otros cinco migrantes fallecidos han sido sepultados, a partir de las 17:00 horas, en el cementerio de El Pinar.