Multitud de personas se han conectado a la corriente en apoyo a la investigación del cáncer de mama y del cáncer ginecológico. Los asistentes han bailado al ritmo de la canción “Elektrizitatea”, de Zea Mays. Envía un vídeo con tu ola de energía y haz tu aportación mediante BIZUM en el número 33478. El día grande de EITB Maratoia será el próximo 17 de diciembre.