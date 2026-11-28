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Gran cita de EITB Maratoia en Vitoria-Gasteiz
Multitud de personas se han conectado a la corriente en apoyo a la investigación del cáncer de mama y del cáncer ginecológico. Los asistentes han bailado al ritmo de la canción “Elektrizitatea”, de Zea Mays. Envía un vídeo con tu ola de energía y haz tu aportación mediante BIZUM en el número 33478. El día grande de EITB Maratoia será el próximo 17 de diciembre.
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