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Así se crean las mágicas carrozas de Navidad que recorren Euskal Herria
Las carrozas comienzan a tomar forma en talleres especializados como Francis2, encargados de diseñar y construir estos espectaculares escenarios sobre ruedas. Un trabajo minucioso que combina diferentes oficios y cuyo objetivo es mantener viva la ilusión y la magia de estas fechas.
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