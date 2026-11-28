Agentes de la Policía Foral de Navarra han evacuado y asistido esta mañana a un total de 84 pasajeros de un tren que ha quedado inmovilizado y sin suministro eléctrico en las inmediaciones de la localidad de Aldaba, a pocos kilómetros de Pamplona. El incidente ha provocado la interrupción de la circulación ferroviaria en Vitoria-Gasteiz.

El dispositivo de emergencia se ha activado tras detectarse un ligero olor a humo en el interior del tren. SOS Navarra ha movilizado a efectivos de bomberos para la revisión preventiva de la unidad y a patrullas de la Policía Foral para garantizar la seguridad y organizar el traslado urgente de los ocupantes. También se ha contado con la colaboración de una patrulla de la Guardia Civil.



Ante la imposibilidad de que el tren continuara la marcha de forma inmediata, los agentes de la Policía Foral han procedido a la evacuación, y al traslado de las 84 personas a la guardería de Zuasti, cuya alcaldesa ha ofrecido las instalaciones municipales como lugar de espera. Posteriormente, los pasajeros han podido continuar su trayecto en los autobuses de transporte alternativo facilitados por Renfe.



"El operativo ha contado con un papel determinante por parte de las autoridades civiles de la zona. La alcaldía local se desplazó de inmediato para facilitar la apertura y puesta a punto de las instalaciones de la guardería de Zuasti, acondicionando el espacio para que los 84 viajeros pudieran resguardarse del frío, acomodarse y permanecer en óptimas condiciones de atención e hidratación mientras se gestionaba la resolución del incidente", ha señalado la Policía Foral.



Los bomberos han revisado el convoy y han confirmado la ausencia de problemas graves. No obstante, la circulación ferroviaria ha quedado temporalmente interrumpida en sentido Vitoria-Gasteiz.





