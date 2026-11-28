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Honela egiten dituzte Euskal Herriko kaleak Gabonetan alaitzen dituzten karroza magikoak
Karrozak askoz lehenago hasten dira forma hartzen Francis2 bezalako tailer espezializatuetan. Bertan diseinatu eta eraikitzen dituzte desfileetako eszenatoki ikusgarri horiek, hainbat lanbideren arteko koordinazioa eta xehetasun guztien zaintza eskatzen dituen prozesu sortzaile eta zehatz baten bidez.
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