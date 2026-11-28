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Dozenaka lagun bildu dira Gasteizen Biansi Nadieskaren hilketa matxista gaitzesteko
Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak deituta, elkarretaratzea egin dute Arabako hiriburuko Loma Jeneralaren plazan, indarkeria matxistaren ondorioz hildako emakumeak gogoratzeko eta haien hilketak gaitzesteko.
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