Murtziako Gobernuak helegitea aurkeztuko du iraulitako ontzia Cartagenara eramatea eragozteko
PPren gobernuak kautelazko neurriak eskatuko dizkio Madrilgo Auzitegi Nagusiari 'Med Emre' ontzia Escombreras dartsenan porturatu ez dadin. Atoian daramate Murtziarantz.
Ostegunean Eivissan iraulitako Med Emre ontzia Murtziara bidean doa, 7.000 tona erregai daramatzala. Cartagenako portuan atrakatzea da asmoa. Murtziako Gobernuak porturatzea saihestu nahi du, eta iragarri du helegitea aurkeztuko duela Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusian, kautelazko neurriak eskatzeko.
Fernando Lopez Miras Murtziako presidentearen arabera, Cartagenan porturatzea arriskutsua da ingurumenarentzat. "Ez gara besoak gurutzatuta geratuko, beste aukera bat topatu beharko dute. Arriskutsua den ontzi bat Murtziara hurbiltzen ari da, ingurumen arriskua benetakoa eta agerikoa da. Gero eta gertuago dago", ohartarazi du.
Lopez Mirasek argudiatu duenez, istripua Murtziako kostaldetik urrun gertatu zen, "200 kilometrora", eta, hala ere, "urrunen dagoen portura ekarri nahi dute". Espainiako Gobernuak Cartagenako portua aukeratu du Escombreras dartsena delako Med Emre ontzia hartzeko sakonera nahikoa duen bakarra.
Murtziako presidenteak azpimarratu du ingurumen txostenaren zain daudela, arriskurik ez dagoela egiaztatzeko. "Hondamendia eragin dezake, eta ez dugu ulertzen arriskuen azterketarik egin ez izana. Uste dut Espainiako Gobernua ez dela jabetu presaz eta arinegi hartu duen erabakiaz. Ez dut txarto pentsatu nahi", adierazi du.
Istripua ostegunean jazo zen, Eivissatik 25 miliatara. Ontzia irauli zenean 17 tripulatzaile zeuden barruan: horietako bat hil zen eta sei zauritu ziren. Cartagenara atoian eramateko lanak gaur abiatu dituzte, eta, aurreikuspenen arabera, astelehenean iritsiko da Murtziara.