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Zazpi pertsona zauritu dira N-634 errepidean, Getaria eta Zarautz artean, bi autok aurrez aurre talka eginda
Zazpiak ospitalera eraman dituzte. Errepidea itxi dute bi noranzkoetan.
Zazpi pertsona zauritu dira gaur N-634 errepidean, Getaria eta Zarautz artean (Gipuzkoa), bi autok aurrez aurre talka eginda, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez. Zazpiak ospitalera eraman dituzte.
Ezbeharra 12:30ean jazo da, 21. kilometroan. Errepidea erabat itxi dute, eta hala egongo da garbiketa lanak bukatu arte.
Ilarak sortu dira bi noranzkoetan.
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