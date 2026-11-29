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Tres coches y un contenedor calcinados tras un incendio en San Sebastián
Por causas que aún se investigan, los vehículos y el contenedor de papel empezaron a arder sobre las 22:30 horas de este sábado en el barrio del Antiguo.
Tres coches y un contenedor de papel han resultado calcinados tras un incendio registrado este sábado en San Sebastián.
El suceso tuvo lugar sobre las 22:30 horas, a la altura del número 6 de la calle Mikeletes, en el barrio del Antiguo, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Por causas que aún se investigan, las llamas calcinaron tres coches estacionados en el lugar y afectaron a un cuarto vehículo. El fuego también quemó un contenedor de papel.
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