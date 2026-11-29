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Hiru auto eta edukiontzi bat kiskali dira Donostian izandako sute baten ondorioz
Oraindik ikertzen ari diren arrazoiak tarteko, hiru auto eta edukiontzi bat erre dira larunbat honetan, 22:30 aldera, Donostiako Antigua auzoan.
Hiru auto eta edukiontzi bat kiskali dira larunbat honetan Donostian piztutako sute baten ondorioz.
22:30 aldera gertatu da, Mikelete pasealekuko 6. zenbakiaren parean, Antigua auzoan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Oraindik argitu gabe dauden arrazoiak tarteko, bertan aparkatuta zeuden hiru auto kiskali dira eta beste ibilgailu bati eragin diote sugarrek. Suak papera biltzeko edukiontzi bat ere erre du.
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