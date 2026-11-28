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EITB Maratoiaren hitzordu handia Gasteizen
Jendetza bildu da Gasteizen, bularreko eta minbizi ginekologikoen ikerketari babesa emateko ekimenarekin bat eginez. Bertaratutakoek Zea Mays taldearen "Elektrizitatea" abestiaren erritmoan dantzatu dute. Zure energia-olatua ere bidal dezakezu bideo baten bidez, eta zure ekarpena egin BIZUM bidez, 33478 zenbakira. EITB Maratoiaren egun nagusia datorren abenduaren 17an izango da.
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