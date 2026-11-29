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Pamplona celebra hoy el día de San Saturnino
Euskaraz irakurri: San Saturnino eguna ospatu dute gaur Iruñean
Como patrón de Pamplona, su festividad se celebra por todo lo alto en las calles de la capital navarra. La música, los pasacalles y los gigantes y cabezudos han llenado de ambiente festivo la jornada.
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