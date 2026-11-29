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San Saturnino eguna ospatu dute gaur Iruñean
Iruñeko zaindaria izanik jai handia egiten dute Nafarroako hiriburuko kaleetan. Musikak, kalejirek eta erraldoi eta buruhandiek alaitu dute jai-eguna.
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