¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Reabierto el corredor del Cadagua tras el choque de dos vehículos que ha dejado dos heridos
El siniestro se ha producido sobre las 18:00 horas en la carretera BI-636, a la altura de Zalla.
La carretera BI-636 ha sido de nuevo reabierta al tráfico en ambos sentidos a la altura de Zalla (Bizkaia) tras el incidente registrado a las 18:00 horasen el que dos vehículos han colisionado, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Como resultado del incidente, dos personas han resultado heridas y han precisado el traslado al Hospital de Cruces. La vía ya está abierta en ambos sentidos.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Un fallecido entre los migrantes a bordo de dos cayucos llegados en las últimas horas a El Hierro
EN DIRECTO
Hace min.
Pamplona celebra hoy el día de San Saturnino
EN DIRECTO
Hace min.
Tres coches y un contenedor calcinados tras un incendio en San Sebastián
EN DIRECTO
Hace min.
Gran cita de EITB Maratoia en Vitoria-Gasteiz
EN DIRECTO
Hace min.
Así se crean las mágicas carrozas de Navidad que recorren Euskal Herria
EN DIRECTO
Hace min.
Prisión provisional y sin fianza para el presunto asesino de Biansi
EN DIRECTO
Hace min.
Evacuados 84 pasajeros de un tren detenido y sin suministro eléctrico en Aldaba
EN DIRECTO
Hace min.
Siete personas heridas, dos de ellas graves, en un choque entre dos turismos en la N-634, entre Getaria y Zarautz
EN DIRECTO
Hace min.
Las víctimas nunca son responsables de la violencia que sufren: el foco debe estar en el agresor
Cargar más