Trece casos de salmonela en Vitoria-Gasteiz, relacionados con la alerta en una macrogranja de huevos aragonesa
El Departamento de Salud notificó hace más de un mes los casos, vinculados al consumo de alimentos con huevo en un bar de la capital alavesa. Tres personas tuvieron que ser hospitalizadas, aunque todos los afectados fueron ya dados de alta. El brote coincide con una alerta sanitaria europea por huevos frescos procedentes de una macrogranja de Aragón.
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco notificó hace más de un mes 13 casos de salmonelosis vinculados al consumo de alimentos con huevo en un bar de Vitoria-Gasteiz. Tres de las personas afectadas tuvieron que ser hospitalizadas tras consumir tortillas en el establecimiento.
El brote coincide con la alerta sanitaria internacional activada el pasado 8 de octubre por la detección de Salmonella Enteritidis en huevos frescos procedentes de una macrogranja de Aragón. La alerta sigue activa en España, Portugal y Francia, después de que se confirmara que parte de los lotes sospechosos habían sido exportados a los dos países vecinos.
En las últimas semanas, se han retirado huevos de origen español de los supermercados como medida preventiva ante el riesgo de contaminación. Las autoridades sanitarias mantienen activa la alerta mientras se investiga el alcance del brote y la distribución de los productos afectados.
Antecedente en Eibar: 29 casos de salmonelosis en agosto
El Departamento de Salud confirmó en agosto un brote de salmonelosis en Eibar, cuyo origen más probable fueron unas tortillas consumidas en un establecimiento hostelero el día 9 de ese mes. El episodio dejó 29 personas afectadas, 21 de ellas con la infección confirmada mediante pruebas microbiológicas. Veinticinco necesitaron atención sanitaria y nueve fueron hospitalizadas, aunque todas recibieron el alta.
La investigación apuntó a huevos procedentes de una explotación de Aragón. Salud Pública ordenó la inmovilización y retirada cautelar de los huevos distribuidos tanto al establecimiento afectado como a otros locales hosteleros. Además, detectó deficiencias en la trazabilidad de los productos, la limpieza de los utensilios y la conservación de las tortillas a temperatura ambiente.