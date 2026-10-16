El Departamento de Salud del Gobierno Vasco notificó hace más de un mes 13 casos de salmonelosis vinculados al consumo de alimentos con huevo en un bar de Vitoria-Gasteiz. Tres de las personas afectadas tuvieron que ser hospitalizadas tras consumir tortillas en el establecimiento.

El brote coincide con la alerta sanitaria internacional activada el pasado 8 de octubre por la detección de Salmonella Enteritidis en huevos frescos procedentes de una macrogranja de Aragón. La alerta sigue activa en España, Portugal y Francia, después de que se confirmara que parte de los lotes sospechosos habían sido exportados a los dos países vecinos.

En las últimas semanas, se han retirado huevos de origen español de los supermercados como medida preventiva ante el riesgo de contaminación. Las autoridades sanitarias mantienen activa la alerta mientras se investiga el alcance del brote y la distribución de los productos afectados.