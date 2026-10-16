Hamahiru salmonela kasu Gasteizen, Aragoiko arrautzen makrohaztegi baten alertarekin lotuta
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 13 salmonellosi kasu jakinarazi zituen duela hilabete baino gehiago, Gasteizko taberna batean arrautzadun elikagaiak kontsumitzeagatik. Hiru pertsona ospitaleratu behar izan zituzten, tabernan tortillak kontsumitu ondoren.
Agerraldia bat dator joan den urriaren 8an Aragoiko makrohaztegi bateko arrautza freskoetan Salmonella Enteritidis atzematearen ondorioz aktibatutako nazioarteko osasun-alertarekin. Alertak aktibo jarraitzen du Espainian, Portugalen eta Frantzian, lote susmagarrien zati bat inguruko bi herrialdeetara esportatu zirela baieztatu ondoren.
Azken asteetan, espainiar jatorriko arrautzak kendu dituzte supermerkatuetatik, kutsadura-arriskuaren aurreko prebentzio-neurri gisa. Osasun-agintariek alerta aktibo mantentzen dute agerraldiaren irismena eta kaltetutako produktuen banaketa ikertzen diren bitartean.
Aurrekaria Eibarren: 29 salmonelosi kasu abuztuan
Osasun Sailak abuztuan baieztatu zuen salmonellosi-agerraldi bat Eibarren. Litekeena da hilabete horretako 9an ostalaritza-establezimendu batean tortilla batzuk kontsumitu izana. Gertakariak 29 pertsonari eragin zien, horietatik 21 proba mikrobiologikoen bidez baieztatutako infekzioarekin. Hogeita bostek osasun-arreta behar izan zuten eta bederatzi ospitaleratu egin zituzten, baina guztiek alta jaso zuten.
Ikerketaren arabera, Aragoiko ustiategi batetik zetozen arrautzak zeuden. Osasun Publikoak banatutako arrautzak geldiarazteko eta kautelaz kentzeko agindu zuen, bai eragindako establezimenduan, bai ostalaritzako beste lokal batzuetan. Gainera, akatsak antzeman zituen produktuen trazabilitatean, tresnen garbiketan eta tortillak giro-tenperaturan kontserbatzean.