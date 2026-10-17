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Dos heridos en Tolosa en una colisión entre dos turismos
El accidente se ha producido a las 15:55 horas en la N-1, a su paso por Tolosa, y como consecuencia, dos ocupantes de los vehículos han resultado evacuados al Hospital Donostia.
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