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Dos heridos en Tolosa en una colisión entre dos turismos

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El accidente se ha producido a las 15:55 horas en la N-1, a su paso por Tolosa, y como consecuencia, dos ocupantes de los vehículos han resultado evacuados al Hospital Donostia.

Tolosa Accidentes de Tráfico Gipuzkoa Sociedad

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