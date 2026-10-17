GIPUZKOA
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Bi pertsona zauritu dira Tolosan, bi autok talka eginda

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Istripua 15:55ean jazo da, N-1 errepidean, Tolosa parean, eta, ondorioz, ibilgailuetako bi bidaiari Donostia Ospitalera eraman behar izan dituzte.

Tolosa Trafiko Istripuak Gipuzkoa Gizartea

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