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Bi pertsona zauritu dira Tolosan, bi autok talka eginda
Istripua 15:55ean jazo da, N-1 errepidean, Tolosa parean, eta, ondorioz, ibilgailuetako bi bidaiari Donostia Ospitalera eraman behar izan dituzte.
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