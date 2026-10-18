Las ikastolas navarras celebran este domingo su gran fiesta. Bajo el lema "Bidean bat gara", las ikastolas San Fermín y Erentzun han organizado conjuntamente la edición de este año.

En el acto de apertura se han reunido las presidentas de las ikastolas San Fermin y Erentzun, el alcalde de Zizur Mayor Jon Gondán, la vicepresidenta del Gobierno de Navarra Ana Ollo, la consejera de Educación del Gobierno Vasco Begoña Pedrosa y el presidente de la Federación de Ikastolas de Navarra Oier Sanjurjo, junto con otros representantes políticos, sociales y culturales.

Tanto la Federación de Ikastolas de Navarra como el resto de representantes participantes han querido trasladar un mensaje claro a toda la sociedad. Han indicado que la normalización y el futuro del euskera son un "reto colectivo" y "la aportación de todos es imprescindible".

La presidenta de San Fermin Ikastola, Eider Sagastibeltza, y la presidenta de Erentzun Ikastola, Marta Tejada, han destacado la importancia del enorme trabajo conjunto realizado entre ambas ikastolas a lo largo de todo el año. Además, han trasladado un mensaje a favor de la oficialidad del euskera. "El de hoy, además de ser un punto de encuentro para disfrutar en euskera, es también un día a favor del euskera y de los derechos lingüísticos. Un día para reivindicar el derecho a aprender y vivir en euskera en toda Navarra, sin límites ni obstáculos", han dicho. En este camino, han recordado que la participación de toda la sociedad es imprescindible.

La Federación de Ikastolas de Navarra ha dedicado su particular homenaje a la asociación Errigora para agradecer públicamente su labor de promoción del euskera, la producción local y el auzolan en el centro y sur de Navarra.

El Nafarroa Oinez 2027 estará organizada por Lizarra Ikastola.