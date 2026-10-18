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Un talo con txistorra de récord: Barakaldo logra el más largo del mundo
Euskaraz irakurri: Errekor-mailako txistorradun taloa: munduko luzeena lortu du Barakaldok
Durante la gran cita se han repartido cerca de 3000 raciones, previa inscripción y a un precio simbólico de 1 euro, con bebida incluida. El evento ha sido organizado por la asociación de comercio, hostelería y empresas ABK Barakaldo, con el propósito de convertir el centro urbano en un gran escaparate comercial.
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