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Errekor-mailako txistorradun taloa: munduko luzeena lortu du Barakaldok

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hitzordu handian 3.000 errazio inguru banatu dituzte, aldez aurretik izena emanda eta sinbolikoki euro batean (edaria barne). ABK Barakaldo merkataritza, ostalaritza eta enpresa elkarteak antolatu du ekimena, hirigunea erakusleiho komertzial handi bihurtzeko asmoz.

Gastronomia Barakaldo Bizkaia Gizartea

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