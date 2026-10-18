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Errekor-mailako txistorradun taloa: munduko luzeena lortu du Barakaldok
Hitzordu handian 3.000 errazio inguru banatu dituzte, aldez aurretik izena emanda eta sinbolikoki euro batean (edaria barne). ABK Barakaldo merkataritza, ostalaritza eta enpresa elkarteak antolatu du ekimena, hirigunea erakusleiho komertzial handi bihurtzeko asmoz.
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