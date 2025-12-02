¿Quieres guardar el contenido?
Zea Mays, 30 años difundiendo el euskera
Euskaraz irakurri: Zea Mays, euskara 30 urtez kantuz zabalduz
El Ayuntamiento de Bilbao, en el marco de la celebración del día internacional del euskera, ha homenajeado al grupo Zea Mays por su gran aportación al euskera. El grupo ha agradecido el reconocimiento y ha destacado que seguirán otros 30 años más recorriendo el mundo cantando en euskera.