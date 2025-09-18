El Parlamento Vasco acoge hoy el primer Pleno de Política General de la legislatura, en el que la reforma del autogobierno de Euskadi volverá a acaparar buena parte del protagonismo tras unos años en las que esta cuestión había quedado un tanto relegada en el debate parlamentario en el País Vasco.
El lehendakari inicia el pleno de política general condenando el genocidio en Gaza: "Estamos hartos"
El Parlamento Vasco ha iniciado el Pleno de Política General guardando un minuto de silencio por los fallecidos en Gaza.
Alusión también a Ucrania
Mención también a la guerra de Ucrania por parte del lehendakari: "La guerra en Ucrania pone de manifiesto las pretensiones de influencia de Rusia en Europa. Hoy volvemos a condenar esta invasión y nos solidarizamos nuevamente con el pueblo ucraniano que está sufriendo una violencia injusta y continuada".
Minuto de silencio
Los parlamentarios y parlamentarias han guardado a continuación un minuto de silencio por los fallecidos en Gaza.
Condena del genocidio
Bakartxo Tejería da inicio al pleno y el lehendakari comienza su discurso. Imanol Pradales condena el "genocidio" en Gaza en sus primeras palabras. "Estamos hartos [....]. Esta violencia causa desolación, rabia e impotencia", denuncia.
A punto de empezar
El lehendakari está sentado ya en su escaño. Esto está a punto de empezar.
Tejeria valora el pleno
La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, ha explicado en Radio Euskadi que no espera que el pleno sea bronco. Escúchala aquÍ:
Los temas del pleno
¿Y cuáles serán los temas que marcarán este pleno (y el año político en general)? Nos lo explica Iker Gómez en este vídeo:
Así será el Pleno
Como ya es tradición, el lehendakari subirá a la tribuna a las 9:30 horas de este jueves. No hay límite de tiempo para su discurso. Tras su intervención, habrá un corto receso, y la sesión volverá a arrancar a las 14:30 horas.
A partir de esa hora, de menor a mayor, los grupos parlamentarios tendrán 30 minutos para hacer sus propuestas y responder a lo planteado por el lehendakari Pradales. En el caso del Grupo Mixto, los dos partidos que lo conforman, Vox y Sumar ,tendrán que repartirse esos treinta minutos.
Así, Vox y Sumar serán los primeros en hacer uso de la palabra, seguidos de PP, PSE-EE, EH Bildu y PNV.
Tras escuchar a los grupos, Imanol Pradales tendrá un segundo turno de palabra, una vez más sin límite de tiempo.
Y finalmente, los grupos parlamentarios podrán replicar, esta vez con un discurso máximo de 10 minutos.
Pleno de Política General en el Parlamento Vasco
El Parlamento Vasco da por finalizadas sus “vacaciones” y retoma hoy su actividad con la celebración del Pleno de Política General, una sesión en la que tanto el lehendakari como los grupos parlamentarios pondrán encima de la mesa los temas que marcarán el año político.
Será el primer Pleno de Política General para el lehendakari Imanol Pradales. Una larga sesión que se podrá seguir en directo en eitb.eus y en ETB-2.