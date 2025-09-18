ZUZENEAN

Eusko Legebiltzarra

Gazako genozidioa salatu du lehendakariak: "Nazkatuta gaude"

Eusko Legebiltzarrak minutu bateko isilunearekin abiatu du Politika Orokorreko Osoko Bilkura, Gazan hildakoak omentzeko.

Eusko Legebiltzarreko osoko bilkura baten irudia. Artxiboko argazkia, Europa Press.
EITB

Azken eguneratzea

Eusko Legebiltzarrak legegintzaldiko lehen Politika Orokorreko Osoko Bilkura hartuko du gaur. Euskadiko autogobernuaren erreforma izango da eztabaidagai nagusienetakoa, azken urteotan Euskal Autonomia Erkidegoko eztabaida parlamentariotik zertxobait bazterrean egon dena gaia.

Bilkura 09:30ean hasiko da Imanol Pradales lehendakariaren hitzatrearekia; denbora-mugarik gabe ariko da.
Arratsaldean, 14:30etik aurrera talde parlamentarioen txanda izango da

Ukraina ere gogoan

Ukrainarrentzat ere hitzak izan ditu lehendakariak: "Ukrainako gerrak agerian utzi ditu Errusiak Europan eragina izateko asmoak. Gaur berriro gaitzetsi nahi dugu inbasioa, eta elkartasuna adierazten diegu ukrainarrei, indarkeria bidegabea eta etengabea pairatzen ari direlako".

Minutu bateko isilunea

Ondoren, legebiltzarkideek minutu bateko isilunea egin dute, Gazan hildakoak omentzeko.

Hasi da saioa

Lehendakariak hasiera eman dio politika orokorreko saioari., eta Gazako "genozidioa" salatzeko erabili ditu lehen hitzak. "Asaldatuta, nekatuta eta nazkatuta gaude. Biolentzia honek samina, amorrua eta ezintasuna eragiten digu", deitoratu du.,

Hastear

Lehendakaria eserita dago jada bere eserlekuan. Hastear da saioa.

Tejeriaren balorazioa

Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidenteak esan du ez duela espero saio zakarra izatea. Entzun hemen:
Bakartxo Tejería
Eztabaidaren gaiak

Eta zeintzuk izango dira eztabaidaren (eta oro har urte politikoaren) gai nagusiak? Iker Gomezek azaldu dizkigu bideo honetan:

Osoko bilkuraren egitura

Ohi bezala, lehendakaria  09: 30etan igoko da tribunara. Imanol Pradalesek ez du denbora-mugarik izango bere hitzaldia egiteko. Ostean, atsedenaldi labur bat egingo dute legebiltzarkideek, eta 14:30ean ekingo diote berriz saioari. 

 

Ordu horretan, taldeen txanda izango da. Txikienatik handienera, talde bakoitzak 30 minutu izango du proposamenak egiteko eta lehendakariak azaldutakoari erantzuteko.  Talde Mistoa osatzen duten alderdiek, Voxek eta Sumarrek, 30 minutu horiek konpartitu beharko dituzte. 

 

Vox eta Sumarren ondoren, PPren txanda izango da. PSE-EEk hartuko du hitza ondoren, eta, amaitzeko, EH Bilduk eta EAJk izango dute tribunara igotzeko aukera..

 

Taldeen hitzaldiak entzun ondoren, Imanol Pradalesek bigarren hitz txanda izango du, beste behin ere denbora mugarik gabe.

 

Eta azkenik, talde parlamentarioek azken erantzun bat emateko aukera izango dute, oraingoan gehienez 10 minutuko hitzaldiarekin. 

Politika Orokorreko Osoko Bilkura Eusko Legebiltzarrean

Eusko Legebiltzarrak berriz ekingo dio bere jarduerari ostegun honetan, Politika Orokorreko Osoko Bilkurarekin. Bertan, lehendakariak eta Legebiltzarreko taldeek urte politikoa markatuko duten gaiak jarriko dituzte mahai gainean.  

Ostegunekoa. Politika Orokorreko lehen Osoko Bilkura izango da Imanol Pradales lehendakariarentzat. Saioa zuzenean jarraitu ahal izango da eitb.eus-en eta ETB-2n.